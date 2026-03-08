На Украине впервые признал однополую пару семьей

Верховный суд Украины впервые признал семьей однополую* пару между двумя мужчинами. Об этом сообщили украинские СМИ.

Речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и общественном активисте Тимуре Левчуке.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу общественного движения «Все вместе!» и оставил в силе решение Деснянского районного суда Киева, который ранее установил факт их совместного проживания как семьи.

При этом согласно Конституции и Семейному кодексу Украины официальный брак признается только как союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГСа. В России движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Украина обязана признать однополые браки* и усилить защиту прав ЛГБТ*-сообщества для вступления в Евросоюз.

* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.