На Украине захотели призвать в ряды ВСУ находящегося на МКС российского космонавта
Shot: украинский ТЦК ищет космонавта Зубрицкого, чтобы мобилизовать
Территориальный центр комплектования, являющийся аналогом военкомата на Украине, начал розыск российского космонавта Алексея Зубрицкого. Его хотят мобилизовать, сообщил Telegram-канал Shot.
В публикации указали, что отыскать мужчину ТЦК не может, поскольку тот сейчас находится на Международной космической станции.
Зубрицкий родился и вырос в Запорожской области, с 2013 года был летчиком украинских военно-воздушных сил, однако в 2014-м, после присоединения Крыма, перешел на службу в ВС России.
На Украине решением суда его признали государственным предателем и дезертиром. Космонавта заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.
«Ракета Победы» пристыковалась к МКС во вторник, 8 апреля. На ее борту, помимо Зубрицкого, находится еще один российский космонавт — Сергей Рыжиков, а также американец Джонатан Ким.