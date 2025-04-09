На Украине захотели призвать в ряды ВСУ находящегося на МКС российского космонавта

В публикации указали, что отыскать мужчину ТЦК не может, поскольку тот сейчас находится на Международной космической станции.

Зубрицкий родился и вырос в Запорожской области, с 2013 года был летчиком украинских военно-воздушных сил, однако в 2014-м, после присоединения Крыма, перешел на службу в ВС России.

На Украине решением суда его признали государственным предателем и дезертиром. Космонавта заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

«Ракета Победы» пристыковалась к МКС во вторник, 8 апреля. На ее борту, помимо Зубрицкого, находится еще один российский космонавт — Сергей Рыжиков, а также американец Джонатан Ким.