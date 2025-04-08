«Ракета Победы» пристыковалась к МКС. За ее стартом следили миллионы

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР

«Ракета Победы» стартовала с космодрома Байконур и уже пристыковалась к МКС. Этот старт стал первым пилотируемым в 2025 году.

На борту — двое российских космонавтов и американский астронавт. Для Сергея Рыжикова этот полет стал третьим, для Алексея Зубрицкого и Джонатана Кима — первым. В программе полета — два выхода в открытый космос и 50 научных экспериментов.

Старт ракеты приурочили к 80-летию Победы. Корпус ее украсили изображением Родины-матери. Наблюдать за отрывом от земли могли по всей стране — от Калининграда до Владивостока. А перед этим несколько дней на экранах показывали уникальные кадры подготовки.

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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«Сегодня миллионы людей по всей России узнали о космонавтах, увидели этот запуск в прямом эфире. За такими большими событиями стоит труд тысячи специалистов. Показывая запуски на уличных экранах, мы вдохновляем новое поколение», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Экипаж проведет на орбите 245 дней и планирует вернуться на Землю 9 декабря.

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