На Украине захотели обязать 17-летних парней становиться на учет в ТЦК

Кабинет министров Украины внес в Раду законопроект, обязывающий призывников в возрасте 17 лет вставать на учет через «Резерв+» или путем явки в ТЦК. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Согласно документу, если призывник не встанет на учет, его оштрафуют на 17-25,5 тысячи гривен (примерно 38-56 тысяч рублей). Причиной для неявки может стать болезнь, препятствие стихийного характера, проживание на территории боевых действий и другие обстоятельства.

В проекте закона отметили, что призывники при достижении 17-летнего возраста будут должны с 1 января по 31 июля пройти идентификацию в специальном электронном документе или лично прийти в ТЦК с необходимыми документами.

Пригодные для военной службы женщины при желании также могут становиться на военный учет призывников. После прохождения базовой военной службы их будут брать на военный учет военнообязанных.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Ярослав Диденко предупредил, что в украинских войсках может произойти бунт из-за тотальной мобилизации. По его словам, сотрудники военкоматов ловят пригодных к службе украинцев в магазинах и на улицах, а также приходят за ними на работу.