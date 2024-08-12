На Украине задержали замминистра энергетики

СБУ задержала замминистра энергетики Украины за получение взятки

СБУ
Фото: СБУ

СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыли преступную схему с участием заместителя министра энергетики страны. Информация об этом появилась в Telegram-канале спецслужбы республики.

Имя чиновника при этом называть не стали. По данным ведомства, за взятку в 500 тысяч долларов он пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна помочь вывезти с подконтрольной Киеву территории Донбасса уникальное горнодобывающее оборудование.

Действовал он с тремя сообщниками. Вывоз должен был начаться после первого денежного транша. СБУ задержала всех четверых подозреваемых. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее руководителей украинской больницы обвинили в присвоении незаконных премий на общую сумму около 20 миллионов гривен (более 40 миллионов рублей).

Прогноз повышения ключевой ставки Центробанка до 20% объяснили ростом инфляции

Сбил и уехал. Кто ответит за смерть собаки в Волоколамске

Иностранные головорезы в Курской области. Кого ВСУ отправили в атаку на российский регион

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте