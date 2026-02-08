На Украине задержали трех сотрудников ТЦК, насмерть забивших мобилизованного

Трех сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) задержали в Днепропетровской области. Военкомы насмерть забили мобилизованного. Об этом сообщила в телеграм-канале полиция региона.

«Полиция задержала трех военнослужащих ТЦК, причастных к нанесению смертельных телесных повреждений местному жителю. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного статьей „Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего“», — отметили в сообщении.

По предварительной информации, смерть мобилизованного наступила в результате травмы головы. В полиции сообщили, что досудебное расследование продолжается.

Ранее украинский депутат обратил внимание на действия ТЦК. Поводом стал ролик в Сети, где пожилая украинка на коленях умоляет военкомов не забирать ее сына-инвалида. Парламентарий заявил, что женщины стоят перед Зеленским на коленях, а президент «пинает их ногами»