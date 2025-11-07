На Украине задержали мошенника, представлявшегося братом Ермака

Украинская полиция поймала мошенника с фамилией Ермак, который выдавал себя за родственника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram-канале.

Аферист представлялся двоюродным братом чиновника и за крупное вознаграждение обещал поспособствовать с трудоустройством.

«Он пытался выманить 100 тысяч долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в офисе», — рассказал Ермак.

Ранее стало известно имя кандидата на место нового главы офиса Зеленского. Андрея Ермака может сменить начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Кадровые перестановки в Киеве вероятны в ближайшее время.