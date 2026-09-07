На Украине заблокировали YouTube-каналы 31 российского артиста

РИА «Новости»: YouTube ограничил доступ на Украине к каналам российских артистов

YouTube заблокировал на территории Украины 31 канал, связанный с российскими исполнителями и деятелями культуры. Об этом со ссылкой на центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщило РИА «Новости» .

Среди попавших под ограничения оказались страницы нескольких десятков исполнителей, в том числе Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Сергея Лазарева, Валерии, Ларисы Долиной и Ирины Аллегровой.

В опубликованный список также внесли ресурсы группы «Пелагея», музыкантов Дениса Майданова и Юлии Чичериной, оперных певцов Анны Нетребко и Василия Герелло.

Ранее под аналогичную блокировку попали три канала мультфильма «Маша и Медведь». Ограничения установили в отношении версий проекта на русском, украинском и английском языках.