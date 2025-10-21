El País: Украине хватит своих денег только до апреля 2026 года

Нынешнего бюджета Украины хватит, чтобы удержаться на плаву только до конца первого квартала 2026 года. Об этом сообщили газете El País источники в Евросоюзе.

По их данным, у Украины сейчас серьезные финансовые проблемы. В связи с этим в ЕС активизировали переговоры о возможном выделении Киеву беспроцентных кредитов за счет замороженных российских активов. Речь идет о 140 миллиардах евро.

Журналисты отметили, что украинский бюджет последние несколько лет составляли с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяют покрывать только военные статьи, а все остальное финансирует Запад.

Украинские власти признают, что ресурсы страны для финансирования военных нужд практически полностью исчерпаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти Евросоюза уже долгое время воруют доходы с замороженных российских активов. В ведомстве напомнили, что киевский режим обязывается перед Западом погасить кредит за счет репараций.