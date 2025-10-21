На Украине забили тревогу из-за нехватки денег

El País: Украине хватит своих денег только до апреля 2026 года

Фото: РИА «Новости»

Нынешнего бюджета Украины хватит, чтобы удержаться на плаву только до конца первого квартала 2026 года. Об этом сообщили газете El País источники в Евросоюзе.

По их данным, у Украины сейчас серьезные финансовые проблемы. В связи с этим в ЕС активизировали переговоры о возможном выделении Киеву беспроцентных кредитов за счет замороженных российских активов. Речь идет о 140 миллиардах евро.

Журналисты отметили, что украинский бюджет последние несколько лет составляли с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяют покрывать только военные статьи, а все остальное финансирует Запад.

Украинские власти признают, что ресурсы страны для финансирования военных нужд практически полностью исчерпаны.

Ранее в МИД РФ заявили, что власти Евросоюза уже долгое время воруют доходы с замороженных российских активов. В ведомстве напомнили, что киевский режим обязывается перед Западом погасить кредит за счет репараций.

