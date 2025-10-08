Власти Евросоюза уже долгое время воруют доходы с замороженных российских активов, но теперь продемонстрировали полный отрыв от реальности, выдвинув идею о российских репарациях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Она напомнила, что Еврокомиссия разработала план, по которому 140 миллиардов евро российских активов получат украинские власти в виде беспроцентного займа. Погасить кредит киевский режим обязывается за счет репараций от России.

«Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?» — задалась вопросом Захарова.

В конце сентября идею о беспроцентном кредите для Украины за счет российских активов в европейских депозитариях поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что передача денег позволит сократить финансирование ВСУ за счет государственных бюджетов стран.

Против кредита под репарации выступила Бельгия, где находится самый крупный депозитарий. Дипломаты заявили, что страна не станет нести ответственность в одиночку и ее нужно распределить на весь блок.

Окончательное решение участники ЕС примут на саммите в Брюсселе, который пройдет с 23 по 24 октября.