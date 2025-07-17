Украинцы высмеяли название нового ведомства — Департамента поиска проблем. RT опубликовал скриншоты отзывов о новом ведомстве пользователей в соцсетях.

Жители Украины предложили создать еще «Министерство счастья» и «Департамент отмывания бабла».

До этого первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров анонсировал создание специализированного департамента для выявления проблем граждан через соцсети и онлайн-платформы.

По его словам, новая структура возьмет на себя анализ обращений, связанных с недоступностью госуслуг. Этот механизм позволит оперативно ставить самые актуальные вопросы.

Раньше украинцы высмеяли экс-президента Украины Петра Порошенко* за фотографию, где он сидит на троне в храме.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.