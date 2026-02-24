На Украине выпустят банкноту с бандеровским лозунгом

Национальный банк Украины выпустит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с националистическим лозунгом. Об этом сообщила пресс-служба украинского регулятора.

НБУ обновил банкноты образца 2019 года лозунгом украинского националиста Степана Бандеры. В обращение их выпустят с 25 февраля в рамках планового выпуска.

«В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 200 гривен размещен патриотический лозунг», — уточнил регулятор.

Речь идет о лозунге «Слава Украине». В 2024 году Минюст России внес его в перечень нацистских.

Ранее внук Степана Бандеры Стефко, проживающий с семьей в Канаде, призвал Украину окончательно отказаться от русского языка. Своих детей он уже научил мове и говорит с ними на украинском, если не хочет, чтобы окружающие знали, что они обсуждают между собой.