На Украине возмутились отменой мобилизации экс-главы налоговой службы Насирова

Украинская общественность возмутилась из-за отмены мобилизации экс-главы государственной фискальной службы Романа Насирова, обвиненного в коррупции. Об этом сообщила «Страна.ua».

«Пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить», — отметил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Аналогичное мнение высказали депутат Рады Марьяна Безуглая, назвавшая произошедшее двойными стандартами, и адвокат Маси Найем.

Насирова мобилизовали на этапе судебных дебатов по уголовному делу о коррупции, где он проходит обвиняемым. По закону на время службы рассмотрение дела останавливается. Его приняли в часть охраны Генштаба ВСУ, однако после поднявшегося скандала командир части отменил приказ.

Ранее стало известно, что украинский военком Юрий Ковалюк запретил сыну служить в ВСУ. Он заявил, что командование не бережет личный состав.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.