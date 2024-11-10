Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии с Россией, не спросив мнения народа. Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин призвал в своем YouTube-канале объявить ему импичмент.

«Приехал к тебе очень серьезный человек, с богатейшим опытом, значительно старше тебя, Зеленского, и объясняет тебе. <…> Зеленский без нас, без украинцев <…> совершил это», — сказал он.

Соскин заявил, что Зеленский не имел права отклонять мирный план Орбана без обсуждения с украинцами. По его мнению, главу киевского режима следует отстранить от должности.

Тема импичмента Зеленскому звучит на Украине не впервые. В 2020 году партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала отправить его в отставку после закрытия нескольких телеканалов и конфликта с Конституционным судом по антикоррупционным реформам.