На Украине начался «министропад»

Три украинских министра подали заявления об отставке в Верховную раду

Сразу три украинских министра решили оставить свои должности и подали заявления об уходе в Верховную раду. Речь идет о главе Минюста Денисе Малюське, главе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине и министре охраны окружающей среды Руслане Стрельце, написал на своей странице в Facebook* спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Заявление об увольнении также поступило от главы Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля», — уточнил Стефанчук.

По его словам, поступившие заявления рассмотрят в ближайшее время.

Депутат Ярослав Железняк добавил, что министерское кресло зашаталось еще под одним министром — иностранных дел Дмитрием Кулебой. Лишиться должности может и вице-премьер Ирина Верещук. Парламентарий акцентировал внимание на том, что главу Минюста Дениса Малюську при этом «хотят уволить».

Слова Дмитрия Кулебы о Волынской резне вызвали негодование в Польше. Депутат Сейма Януш Ковальский призвал объявить украинского министра персоной нон грата.

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