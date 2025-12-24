Правительство Украины утвердило указ Владимира Зеленского, согласно которому 7 января в стране будут отмечать День программиста. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Он также привел текст указа, по которому Зеленский таким образом хочет отметить вклад IT-специалистов в цифровую экономику и безопасность страны.

При этом Рождество на Украине с 2023 года отмечают 25 декабря, в соответствии с новоюлианским календарем.

В сентябре житель Волынской области заплатил священнику неназванной конфессии 10 тысяч долларов за посвящение в дьяконы, чтобы избежать мобилизации.