На Украине уклониста спрятали среди коробок с бананами

Жители Украины попытались вывезти мужчину призывного возраста за границу, спрятав его в грузовом отсеке среди коробок с бананами. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в телеграм-канале.

По делу задержали 20-летнего и 21-летнего мужчин. За организацию переправы они просили вознаграждение в размере 11 тысяч долларов (около 930 тысяч рублей). В эту сумму входили инструкции, перевозка и надувной матрас, который клиент должен был использовать при переправе через Днестр.

Пограничники задержали подозреваемых во время перевозки мужчины. Перед этим они успели выбросить из автомобиля 2,5 тысячи долларов — по предварительным данным, это был аванс за услугу.

Фигурантов взяли под стражу. Им грозит уголовная ответственность.

Ранее украинские полицейские обнаружили в машине скорой помощи двух мужчин, пытавшихся уклониться от мобилизации. Они притворялись больными и планировали сбежать за границу.