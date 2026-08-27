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    На Украине уклониста спрятали среди коробок с бананами

    Госпогранслужба Украины: уклониста пытались вывезти из страны вместе с бананами

    imago stock&people/Global Look Press
    Фото: imago stock&people/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Жители Украины попытались вывезти мужчину призывного возраста за границу, спрятав его в грузовом отсеке среди коробок с бананами. Об этом сообщила Госпогранслужба страны в телеграм-канале.

    По делу задержали 20-летнего и 21-летнего мужчин. За организацию переправы они просили вознаграждение в размере 11 тысяч долларов (около 930 тысяч рублей). В эту сумму входили инструкции, перевозка и надувной матрас, который клиент должен был использовать при переправе через Днестр.

    Пограничники задержали подозреваемых во время перевозки мужчины. Перед этим они успели выбросить из автомобиля 2,5 тысячи долларов — по предварительным данным, это был аванс за услугу.

    Фигурантов взяли под стражу. Им грозит уголовная ответственность.

    Ранее украинские полицейские обнаружили в машине скорой помощи двух мужчин, пытавшихся уклониться от мобилизации. Они притворялись больными и планировали сбежать за границу.