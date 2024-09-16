На Украине суд рассмотрит иск депутата Верховной рады Александра Дубинского, требующего обязать парламент назначить президентские выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий подал иск в суд в конце июня. Дубинский заявил, что эти выборы важны для сохранения в стране конституционного строя.

Спустя время он обвинил спикера Рады Руслана Стефанчука и лидеров фракций в заключении кулуарного соглашения об отказе назначать выборы президента. По его словам, они совершили конституционный переворот ради узурпации власти.

Изначально заседание суда назначили на июль, но потом перенесли на 16 сентября, уточнил депутат. Кроме того, Дубинский убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта.

«Как вечно царствие Божье, так вечно и царствование Зеленского, пока идет война. Которая и есть его „мир“», — написал депутат в своем Telegram.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не согласился на прекращение огня, чтобы избежать проведения президентских выборов и сохранить власть в стране.