На Украине создали спецподразделения для борьбы со съемкой случаев мобилизации

На Украине создали специальные подразделения, занимающиеся борьбой с видеофиксацией случаев силовой мобилизации граждан. Об этом изданию «Страна.ua» заявил начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко.

Он рассказал, что некоторые украинцы снимают на камеру, как мужчин увозят, и тем самым «играют на руку врагу». Таких случаев было много, подтвердил Пуйко.

«Этими случаями занимаются соответствующие органы <…> созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации», — подчеркнул он.

К какому именно ведомству относятся новые подразделения, Пуйко не уточнил. Он добавил, что к самим военкоматам они никакого отношения не имеют.

Ранее скандал с насильственной мобилизацией вспыхнул в Одессе. Горожанки заблокировали дорогу автобусу, в который сотрудники военкомата силой поместили мужчин. Женщины заявили, что одесситов, которые не прошли военно-врачебную комиссию, хотят увезти в неизвестном направлении.