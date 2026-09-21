На Украине создали петицию, авторы которой призвали в тексте государственного гимна убрать все упоминания о смерти. Обращение опубликовали на сайте украинского кабмина, сообщило РИА «Новости».

Авторы петиции предложили заменить строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля» страны словами о процветании Украины, ее славы и воли. Кроме того, призвали перефразировать строчку «душу и тело мы положим за нашу свободу» на «душу и тело пробудили, избрав свободу».

Музыкальное сопровождение, написанное украинским композитором XIX века Михаилом Вербицким, предложили оставить. По их мнению, требуется обновить только слова гимна. Кроме того, исключить из его текста пожелания смерти врагам. Вместо этого следует вставить строчку, что «живем мы в мире всем белым светом».

Прошлой весной главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян удивлялась, что украинский гимн начинается со слов о смерти страны.