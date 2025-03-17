Гимн Украины начинается со слов о смерти страны. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила, что это всегда ее удивляло, сообщило РИА «Новости» .

Она обратила внимание на то, что гимн Украины начинается фразой «Ще не вмерла» и заканчивается «Душу й тіло ми положим». Симоньян заявила, что эти слова скорее относятся к тем, кто при смерти, и вызывают недоумение.

«То есть, гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?» — сказала журналистка.

Национальный гимн ранее раскритиковал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что из-за неконструктивной строчки о самопожертвовании один из главных символов страны содержит идею о национальной катастрофе.