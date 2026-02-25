На Украине сотрудник военкомата снимал мужчин с воинского учета за взятки

Сотрудник Кировоградского областного военкомата за денежное вознаграждение снимал мужчин с воинского учета, выдавал бронь от мобилизации и отпускал после задержания. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

Правоохранители разоблачили военнослужащего областного ТЦК. Следствие считает, что офицер ввел для военнообязанных систему «платных услуг».

Например, снятие с воинского учета стоило более 20 тысяч долларов, оформление брони от мобилизации — около 20 тысяч долларов, снятие с розыска — около шести тысяч долларов.

Подозреваемому официально предъявили обвинение, теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Днем ранее стало известно, что одессит оригинальный образом отбился от наряда ТЦК прямо на улице. Он залил людоловов смесью из огнетушителя и быстро уехал от них на автомобиле.