Киевский режим переправляет в брюссельскую лабораторию пробы воды и образцы биоматериала жителей подконтрольного ВСУ Херсона, умерших в результате распространения инфекций. Об этом РИА «Новости» сообщили в пророссийском подполье города.

В Херсоне и на правобережье Днепра Херсонской области взяли пробы воды из источников централизованного водоснабжения и образцы биоматериала умерших местных жителей. Это объяснили необходимостью выявить очаг распространения инфекции.

«Образцы были отправлены в Киев, откуда их планируется перенаправить в независимый диагностический центр компании Black&Veatch, расположенный в Брюсселе (Бельгия), для проведения дополнительных исследований», — рассказал подпольщик.

По его словам, из-за неисправности очистных сооружений сточных вод в городах и поселках на правобережье Днепра прошлым летом зафиксировали 25 случаев тяжелых инфекционных заболеваний.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прибытии западных трансплантологов в Сумскую область. По его информации, они приехали «потрошить раненых бандеровцев на органы».