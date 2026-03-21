На Украине с полок магазинов исчезли гречка и рис

В киевских магазинах резко вырос спрос на крупы — с полок массово исчезают гречка и рис. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По словам владельцев торговых точек, за последние дни спрос на недорогие продукты длительного хранения вырос в несколько раз. Покупатели стремятся заранее сделать запасы, опасаясь дальнейшего роста цен.

Причиной ажиотажа называют подорожание топлива и логистики. На этом фоне поставщики уже предупреждают о скором повышении цен — в среднем на 10%.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой подтвердил, что на рынке панический спрос, особенно на гречку, которая и без того находилась в дефиците. Если осенью килограмм стоил около 30 гривен, то сейчас цена выросла до 60 гривен, а в ближайшее время может достичь 80.

Повышенный спрос также фиксируют на самый доступный рис и другие бюджетные крупы — пшеничную, перловую, ячневую и гороховую. С их наличием проблем пока нет, однако рост цен ожидают в этом сегменте.

Удорожание уже затронуло и другие продукты. Производители отмечают, что из-за роста затрат на доставку увеличиваются цены на макароны и муку. По оценкам бизнеса, в текущих условиях стоимость продуктов будет продолжать расти.

В январе Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков платформы CM Navigator писал, что экспорт пшеницы с Украины в декабре снизился почти на 25% из-за ударов по портовой и логистической инфраструктуре, через которую проходит основной поток поставок.