На Украине резко поднимут тарифы на прокачку газа в 2025 году

Тарифы на транспортировку газа для украинцев изменятся с 1 января 2025 года. Ожидается повышение на 305%, сообщило агентство УНИАН.

«С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Рост связан с тем, что из-за прекращения транзита российского газа доходы оператора ГТС Украины существенно уменьшаются», — предупредили журналисты.

По данным агентства, такое решение приняли 30 декабря во время дискуссии на открытом заседании нацкомиссии по регулированию энергетики.

Гендиректор оператора газотранспортных систем Украины Дмитрий Липпа назвал повышение тарифов вынужденной мерой. Он объяснил, что в 2024 году от транспортировки российского газа получили 85% дохода. При этом оставшиеся 15% — от внутренних заказчиков.

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что республика может прекратить поставки Украине электроэнергии. Такие меры могут ввести, если украинские власти перекроют с 1 января транзит российского газа в Словакию.