На Украине решили отменить Пушкина, Тургенева, Лермонтова и декабристов

На Украине опубликовали список «лиц и событий», имеющих отношение к имперской политике России, и предложили исключить эти имена из украинской топонимики. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Всего документ охватил период до 1917 года. По деятелям и знаковым фигурам советского периода учебное заведение подготовит новый список.

В опубликованный перечень вошли российские поэты, писатели, военачальники и композиторы, в том числе некоторые уроженцы Украины. Среди них — Александр Пушкин, Иван Бунин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Виссарион Белинский и Гавриил Державин.

В списке «нежелательных» оказались также композиторы Модест Мусоргский и Михаил Глинка, полководцы Иван Паскевич и Петр Багратион, художник Василий Суриков, мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Семен Дежнев.

Под запрет также попали участники протестов против царской власти — руководитель восстания на крейсере «Очаков» Петр Шмидт, декабристы, в том числе Павел Пестель.

Ранее в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья победы».