На Украине разоблачили очередную коррупционную схему на госпредприятии

Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло еще одну коррупционную схему на государственном предприятии. Речь идет о компании «Черазморпуть», сообщили RT и «Известия» .

По версии следствия, руководитель компании с помощью оценщика занизил стоимость главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск более чем в девять раз.

«На тот момент отчуждение имущества было запрещено из-за моратория, однако чиновник привлек оценщика, искусственно занизившего стоимость с по меньшей мере 59 миллионов гривен (110 миллионов рублей) до 6,5 миллиона гривен (12,1 миллиона рублей)», — говорится в сообщении НАБУ и САП.

Затем базу флота продали на незаконных торгах подельникам за 13,5 миллиона гривен (25,2 миллиона рублей). Фактически участок площадью 4,3 гектара продали за бесценок.

Проданное имущество легализовали путем внесения в уставный капитал подконтрольного ООО. Средства от продажи базы флота — 11,5 миллиона гривен —вывели через оформление фиктивных услуг по обслуживанию судов, фактически находившихся в Индии. Но только эти корабли не имели никакого отношения к предприятию.

Украинские антикоррупционные органы уже сообщили четырем участникам этой сделки о подозрении. Оценщику и соорганизатору — заочно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знал о коррупционерах в своем окружении.