На Украине разоблачили командира части, отправлявшего военных ремонтировать дом

На Украине разоблачили командира воинской части в Львовской области, который отправлял подчиненных солдат менять брусчатку, ремонтировать его дом и устанавливать памятник на могиле родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Еще одного военнослужащего, по предварительной информации, он убеждал самовольно сбежать из части, чтобы не попасть на передовую.

Офицера заподозрили в превышении служебных полномочий, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей, но может выйти под залог в миллион гривен. Также мужчину отстранили от поста.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинцы во время боевых действий «живут кайфуя» и что им не на что жаловаться.