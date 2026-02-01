Верховный суд Украины признал противоправным выделение земли под Национальное военное мемориальное кладбище в селе Мархалевка в Киевской области. После этого боевики ВСУ начали угрожать властям, сообщил телеграм-канал «Политика Страны» .

Суд подтвердил решения предыдущих инстанций, признавших противоправным изъятие земли под военное кладбище, согласившись с тем, что они входят в заповедный фонд с запретом на вырубку. Строительство фактически было остановлено, хотя украинских боевиков там начали хоронить с августа 2025 года.

Президент Владимир Зеленский открыл новое военное кладбище под Киевом вопреки протестам киевлян. Люди возмущались, что солдат будут хоронить в болоте. Изначально против устройства кладбища в этом месте протестовали местные жители. По их словам, там высокие грунтовые воды, из-за чего могилы будут подтапливаться, что несет угрозу для множества окрестных сел.

Ранее заместитель премьер-министра по восстановлению страны Алексей Кулеба заявил, что страну сейчас объединяет только кладбище.