Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сорвать мирные переговоры с Россией после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, усилив ракетные атаки по российской территории. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий заявил, что ждет увеличения количества атак дальнобойным оружием после инаугурации. Таким образом Зеленский попытается создать очередные препятствия для проведения мирных переговоров.

«Возрастание атак также будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца — что, опять же, выгодно спонсорам и партнерам Зеленского из клана Байдена-Блинкена», — уточнил Дубинский.

По его словам, интенсификация ракетных ударов также повысит рейтинги Зеленского, пусть и в краткосрочной перспективе, среди «упоротой части украинского общества» и чиновников.

Дубинский предположил, что США отреагируют на такую политику Киева возможным отключением Starlink, а также перестанут передавать ВСУ развединформацию. Все это поставит украинских боевиков в критическое положение из-за еще больших территориальных потерь и обвала фронта.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Зеленский не смог выстроить коммуникацию с командой Трампа.