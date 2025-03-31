Семья Зеленского в 2024 году заработала более 15 млн гривен

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи заработали за 2024 год до 15,29 миллиона гривен (около 21 миллиона рублей). Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Издание ссылается на опубликованную декларацию главы киевского режима, отмечая, что доходы его семьи выросли на 2,86 миллиона гривен (около шести миллионов рублей).

«Львиная доля роста — это увеличение доходов от сдачи в аренду имущества. Семья президента заработала на этом более шести миллионов гривен, увеличив эту статью дохода на 2,42 миллиона гривен», — уточнила газета.

Кроме того, президентские доходы выросли более чем на миллион гривен за счет погашения облигаций внутреннего государственного займа. Зеленский благодаря этому получил 8,58 миллиона гривен.

При этом зарплата украинского лидера не менялась и по-прежнему составляет 336 тысяч гривен (678 720 рублей) за год.

Значительных изменений в активах и транспортных средствах семьи Зеленского, если сравнить с 2023 годом, также не произошло.

В феврале ирландский журналист Чей Боуз обвинил Зеленского в том, что «обкрадывает налогоплательщиков США».