На Украине раскрыли тайну неопознанного объекта над Львовом

Неопознанный летающий объект, который заметили над Львовом, оказался шведским самолетом-разведчиком ACS-890. Об этом сообщил портал Clash Report.

По данным журналистов, воздушное судно оснащено радаром Erieye AESA. Благодаря этому самолет может обнаружить цели на расстоянии до 400 километров.

«Он усилит защиту Украины от крылатых ракет и поддержит приближающиеся F-16 посредством интеграции Link 16», — отметили в публикации.

Ранее на сервисе Flightradar24 появились данные о то, что над Львовом кружит неопознанный летающий объект. Полет НЛО длился несколько часов.

Указанный рейс под кодом WELCOME был единственным воздушным объектом в небе над Украиной. Информации о категории воздушного судна и пункте прибытия не было.