Неопознанный летающий объект заметили над Украиной

Неопознанный летающий объект (НЛО) летал на городом Львовом на Украине в течение трех часов. Информацию об этом опубликовали на сайте Flightradar24.
По данным портала, указанный рейс под кодом WELCOME был единственным воздушным объектом в небе над республикой. С 24 февраля 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство.
Неопознанный объект вылетел в 11:41 по московскому времени. Данных о категории воздушного судна и пункте прибытия не указали.
Он вырисовывал над Западной Украиной фигуры, напоминающие силуэт человека или пятиконечную звезду. Предполагаемое место посадки объекта сервис распознать не сумел.
Другое НЛО ранее заметили в небе над аэропортом Шереметьево пилоты самолета Airbus A320 российской авиакомпании «Ямал». Информацию о зеленом шаре передали в службу авиационной безопасности.
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