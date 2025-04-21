Неопознанный летающий объект заметили над Украиной

Flightradar24: на Украине над Львовом три часа кружил неопознанный объект

Неопознанный летающий объект (НЛО) летал на городом Львовом на Украине в течение трех часов. Информацию об этом опубликовали на сайте Flightradar24.

По данным портала, указанный рейс под кодом WELCOME был единственным воздушным объектом в небе над республикой. С 24 февраля 2022 года Украина закрыла свое воздушное пространство.

Неопознанный объект вылетел в 11:41 по московскому времени. Данных о категории воздушного судна и пункте прибытия не указали.

Он вырисовывал над Западной Украиной фигуры, напоминающие силуэт человека или пятиконечную звезду. Предполагаемое место посадки объекта сервис распознать не сумел.

Другое НЛО ранее заметили в небе над аэропортом Шереметьево пилоты самолета Airbus A320 российской авиакомпании «Ямал». Информацию о зеленом шаре передали в службу авиационной безопасности.