Депутат Дмитрук не исключил отмены военного положения на Украине после 9 мая

Военное положение и мобилизация на Украине могут закончиться к 9 мая. Об этом написал в Telegram-канале бежавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Я вам больше скажу — Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле! Конечно, на это есть причины», — добавил он.

При этом депутат не исключил, что облавы сотрудников ТЦК на улицах продолжатся, пока власть не найдет способов с ними справиться.

Чтобы продлить военное положение и мобилизацию, за это должны проголосовать в Верховной раде более чем половиной голосов, а затем подпись должен поставить президент.

Военное положение действует на Украине с 24 февраля 2022 года.

Ранее харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что жители города стали собираться в группы, чтобы мстить сотрудникам военкоматов. Люди нападают на сотрудников ТЦК, жгут им машины, а некоторые потом исчезают без следа.