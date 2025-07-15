На Украине раскрыли, что будет делать Зеленский после ультиматума Трампа

Депутат Рады Дубинский: после ультиматума Трампа Зеленский уничтожит все резервы

Украинский президент Владимир Зеленский после озвученного главой США Дональдом Трампом ультиматума России о завершении боевых действий за 50 дней прикажет ВСУ удерживать позиции любой ценой. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Впервые получив временной ориентир американских контрдействий, Зеленский, очевидно, отдаст приказ стоять любой ценой. И это будет ловушка, учитывая растяжимость обещаний США и постоянные качели», — написал он.

Отведенные Трампом 50 дней Дубинский назвал критическим моментом для ВСУ. По его словам, делая ставку на последний рывок, глава киевского режима начнет сжигать последние резервы, чем только ускорит обескровливание фронта.

«В Америке не принято делать ставку на проигравших. Зеленскому пора это уяснить», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поставил интересы России выше угроз Дональда Трампа. По информации источников, российский лидер не рассматривает возможность прекращения СВО под давлением и без реального диалога.