Путин поставил интересы России выше угроз ультиматума Трампа

Угрозы президента США Дональда Трампа об ужесточении санкционной политики не напугали российского лидера Владимира Путина, который остался недоволен отсутствием реального обсуждения по прекращению огня на Украине. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило Reuters .

Собеседники агентства подчеркнули, что президент России не рассматривает возможность прекращения специальной военной операции под давлением и без отсутствия реального диалога.

«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев, поэтому он будет продолжать», — заявил один из источников.

Путин, по словам собеседников Reuters, положительно оценил телефонные разговоры с Трампом и встречи со специальным посланником Стивом Уиткоффом. Но интересы России он поставил выше, чем потенциальные экономические потери из-за вторичных пошлин для покупателей энергоресурсов.

Президент России, указали в материале, выступает за юридический запрет дальнейшего расширения НАТО на восток, полный нейтралитет Украины с ограничением ее армии и защитой русскоязычного населения, а также признание новых регионов. Источники добавили, что со своей стороны Путин готов обсудить гарантии безопасности для республики с привлечением к диалогу крупных мировых держав.

Трамп в минувший понедельник, 14 июня, потребовал от России завершить боевые действия на Украине за 50 дней. Он подчеркнул, что в противном случае введет пошлины в размере 100% на весь экспорт и на товары государств-партнеров, ведущих со страной торговлю.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Трампа очень серьезными и подчеркнул, что их адресатом стал президент Владимир Путин. Он добавил, что для анализа слов американского лидера потребуется время.