На Украине ракета с самолета ВСУ упала на жилой дом

Ракета с самолета ВСУ рухнула на жилой дом в селе Копыль Волынской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Новости Live» .

Тележурналисты обратили внимание, что в доме в момент происшествия никого не было.

«Инцидент произошел днем: самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего развернулся в сторону Белоруссии», — уточнили в публикации.

В размещенном в соцсетях видео отмечается, что ракета якобы случайно упала с борта. В взорванном доме жили родители заместителя начальника спецподразделения полиции КОРД (подразделение особого назначения в Национальной полиции Украины).

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное производство по факту произошедшего.

В четверг, 11 сентября, Су-27 ВСУ разбился на Запорожском направлении.