На Украине прошла волна арестов боевых генералов

На Украине начались массовые аресты боевых генералов Вооруженных сил страны. Об этом заявил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров в беседе с изданием «Телеграф».

Он отметил, что это шаг в опасном направлении, поскольку право на ошибку есть и у военного, и у гражданского лица. Пока продолжается конфликт, никого нельзя привлекать к ответственности, чтобы не разрушать доверие военных.

По словам Назарова, несколько лет на Украине это правило не нарушали. Генерал ВСУ заявил, что командующих нельзя судить, нужно понять, чем они руководствовались, когда принимали то или иное решение.

«Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. <…> Власти шагнули в опасном направлении», — резюмировал экс-советник.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего объединенными силами ВСУ