В работе Системы быстрых платежей произошел сбой

Пользователи из России пожаловались на нестабильную работу Системы быстрых платежей (СБП). Это следует из данных сайтов для отслеживания проблем в работе сервисов Downdetector .

По последней информации, количество жалоб на сбой в СБП превысило две тысячи. Пользовали жалуются, что не могут открыть мобильное приложение, оплатить покупки на маркетплейсах или перевести деньги на счета из одного банка в другой.

Больше всего сообщений о неполадках оставили жители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также Москвы и Подмосковья.

Кроме того, сбой зафиксировали также у нескольких банков, в числе которых ВТБ, Т-Банк, Альфа-банк, Сбер, Ozon-банк, Яндекс Пэй.

По данным Telegram-канала Mash, проблемы в работе сервиса связаны с масштабной хакерской атакой.