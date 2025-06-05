На саммите Бухарестской девятки и стран Северной Европы президент Украины Владимир Зеленский попал впросак. Его заявление о российской угрозе тут же опровергли. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял этот случай в своем Telegram-канале .

Зеленский призвал Европу готовиться к агрессии со стороны России и Белоруссии, проводящих совместные военные учения. После президента на трибуну взошла министр обороны Литвы Довиле Шакалене и заявила об отсутствии угрозы. Дубинский раскритиковал президента за эту оплошность.

«Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. <…> Надо Ермаку нашего лидера пореже выпускать в люди. Лажает, старик», — сказал он.

Отношение к президенту ухудшилось не только на Украине, но и в США. Американский лидер Дональд Трамп, по словам советников, недоволен Зеленским. Он обвинил главу киевского режима в провоцировании ядерной войны.