На Украине призвали лишить ветеранов ВСУ всех льгот

Депутат Рады Гурин: Украина должна отказаться от всех льгот для ветеранов ВСУ

Украинских ветеранов нужно лишить социальных льгот. С таким предложением вступил депутат Верховной рады Дмитрий Гурин. Его слова привел Telegram-канал «Политика страны» .

«У ветеранов не должно быть никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки автомобилей и другого совка», — заявил Гурин.

По словам политика, у украинских ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время нахождения на линии боевого соприкосновения, компенсация процентов по ипотеке, реабилитация, протезирование и помощь в поиске работы.

Гурин также сравнил себя с военными, отметив, что у него «своя присяга и своя служба». Пользователи Сети раскритиковали инициативу депутата Рады. После этого он извинился, отметив, что его «занесло».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действия властей Украины направлены на ожесточение общества, это может довести до гражданской войны.