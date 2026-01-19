Украинским властям следует перейти к прямым переговорам с Россией, а не надеяться, что получится урегулировать конфликт при посредничестве других стран. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала .

«Надо выходить на прямые переговоры между Украиной и Российской Федерацией», — сказал он.

Политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть в процесс урегулирования конфликта как можно больше участников и тем самым мешает его завершить. Кроме того, глава киевского режима поверил, что у него еще имеются союзники, но он ошибается.

Соскин подчеркнул, что сейчас все наблюдают «конвульсии и агонию режима». На Украине произошел экономический, финансовый, гуманитарный и энергетический крах.

Ранее Соскин предрек Киеву потерю европейских союзников, так как Вашингтон уничтожит страны, не желающие уступить ему Гренландию. Зеленскому не стоит надеяться, что США и Евросоюз продолжат ему помогать.