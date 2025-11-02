Украинский Институт национальной памяти назвал Михаила Кутузова, Ивана Бунина и Александра Грибоедова символами «российского империализма».Теперь все объекты, связанные с ними, на Украине должны исчезнуть из публичного пространства, выяснило РИА «Новости» , ознакомившись со списком, опубликованным на сайте института.

«Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики… Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в материале, опубликованном на сайте института.

В списке известных личностей присутствует Кутузов. Среди других значимых фигур — писатели Иван Бунин и Николай Карамзин, литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, драматург Александр Грибоедов и императрица Елизавета Петровна.

Кутузов был выдающимся государственным деятелем, дипломатом и полководцем. Он участвовал в русско-турецких войнах и командовал русской армией в Отечественной войне 1812 года.

На Украине в 2015 году начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, и переименование улиц. Это стало частью закона о декоммунизации. В последние годы власти страны также активно борются с наследием, ассоциирующимся с Россией.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, неоднократно говорил, что на протяжении многих лет украинские власти проводят политику агрессивной дерусификации и принудительной ассимиляции. Международные организации, по его словам, игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских.

Ранее установленный в 1817 году памятник российскому императору Петру I демонтировали в Полтаве. Исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова сообщила, что работы провели по решению Министерства культуры и информационной политики Украины в рамках государственной программы деколонизации.