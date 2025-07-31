На Украине признали уничтожение мозгового центра Зеленского

Власть украинского лидера Владимира Зеленского утратила «мозговой центр» после убийства бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщила «Украинская правда».
«Несколько собеседников издания в силовом блоке связали кризис, в котором внезапно оказалась политическая верхушка страны, с потерей Портнова», — говорится в публикации.
Авторы статьи предположили, что провалившаяся попытка лишить независимости антикоррупционные органы Украины связана с недостатком экспертизы в администрации Зеленского. Этому способствовало устранение Портнова. После этого киевский режим остался без необходимой поддержки в вопросах внутренней политики.
Убийство бывшего советника Януковича произошло 21 мая в испанской провинции Мадрид. Киллер расстрелял политика, когда тот привез детей в школу. Испанский суд засекретил детали расследования.
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