На Украине пригрозили ударом по параду Победы в Москве

Красная площадь во время парада Победы в Москве станет законной целью для ВСУ. С таким заявлением бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин выступил в эфире Youtube-канала экс-нардепа Борислава Березы.

Лапин допустил, что руководство ВСУ может готовить удар по параду Победы, ведь там 9 мая будет сосредоточено множество российских военных.

«Красная площадь — это законная цель для нас так же <…>. На Красной площади сколько будет военных? Ну, так же бог велел влупить», — сказал Лапин.

Экс-нардеп Береза поддержал его предложение, предположив, что украинские спецслужбы якобы уже готовят атаку.

По данным издания Politico, президент Украины Владимир Зеленский пригласил лидеров стран Европы в Киев 9 мая. Таким образом он хочет отвлечь внимание от парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.