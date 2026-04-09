На Украине придумали новое название для ТЦК

Министерство обороны Украины решило переименовать территориальные центры комплектования, которые выполняли функции военкоматов, в офисы призыва или офисы комплектования. Об этом секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, власти рассматривают вариант, при котором часть функций военкоматов передадут полиции. Реформа затронет разделение задач ТЦК.

«Министерство обороны хочет реформировать. Пытаются разделить некоторые функции ТЦК — социальную функцию и функцию призыва. Разместить их в разных зданиях и назвать их „офис призыва“ или „офис комплектования“. Будет слово „офис“», — заявил Костенко.

ТЦК на Украине отвечают за воинский учет и мобилизационные мероприятия. В последнее время в стране участились нападения на сотрудников структуры, а в украинских СМИ и политических кругах заговорили о рисках массовых увольнений на этом фоне. Из-за этого власти начали поиски нового формата работы силовых ведомств.