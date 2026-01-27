На Украине преступник застрелил четырех полицейских при попытке задержания

Беглый убийца на Украине застрелил четырех полицейских при задержании

Подозреваемый в совершении убийства на Украине застрелил четырех полицейских и ранил пятого. Об этом в Facebook* сообщил начальник Нацполиции Иван Выговский.

ЧП произошло в Черкасской области. Правоохранители напали на след подозреваемого в убийстве, но при задержании он открыл по ним прицельный огонь.

«Четверо полицейских отдали жизни, чтобы убийца никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей», — написал Выговский.

Убийцу уничтожили силами спецназа. Подробности операции и обстоятельства преступления, за которое его разыскивали, пока не раскрываются.

Глава Нацполиции выразил соболезнования родным погибших правоохранителей и пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику.

В декабре жители Николаева выманили из дома сотрудника ТЦК и застрелили его.

