На Украине предсказали агрессивную расчистку политического поля перед выборами

Офис Владимира Зеленского перед выборами, которые могут состояться в следующем году, может начать зачищать политическое поле через суды. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на депутата Верховной рады Николая Княжицкого.

Он заявил, что именно поэтому правоохранительные органы задержали экс-главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, обвинив его в мошенничестве.

Среди тех, кто критикует за это Зеленского, и его предшественник Петр Порошенко. Председатель «Европейской солидарности» обвинил нынешнего главу киевского режима в авторитаризме.

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правящая партия «Слуга народа» пытается захватить власть в украинской столице, нарушая при этом законы. По его словам, Зеленскому не нравится, что глава крупнейшего города страны представляет не его политическую силу.