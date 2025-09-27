Кличко обвинил партию Зеленского в попытке захватить власть в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захватить власть в столице Украины. Об этом он написал в Telegram-канале .

Депутат Киевского горсовета от «Слуги народа» Андрея Витренко зарегистрировал проект о досрочном прекращении полномочий Кличко. Он обвинил градоначальника в игнорировании интересов жителей города и систематическом невыполнении решений Киевсовета.

«Понятно, что в „Слуге народа“ никак не успокоятся, что мэр Киева не от их политсилы. И любыми методами пытаются захватить власть, пренебрегая выбором киевлян, нарушая законы», — написал Кличко.

Он напомнил, что для рассмотрения вопроса о недоверии необходимо набрать 60 подписей депутатов горсовета, а не одну. Кличко добавил, что Витренко занимает пост депутата в горсовете уже пять лет и является заместителем министра образования, поэтому давно мог бы почитать законы Украины.

Ранее Кличко негативно оценил решение Зеленского о поправках в госбюджет Украины. По словам мэра, глава киевского режима со своим окружением цинично нарушают законы и Конституцию.