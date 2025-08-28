«Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине

На Украине самым популярным в детском сегменте YouTube оказался канал с российским мультфильмом «Маша и Медведь». Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные ресурса «Детектор медиа».

«Для Украины этот сериал переведен на украинский язык и под него создан отдельный канал, в котором страной указана Украина», — уточнили журналисты.

У канала уже 18 миллионов подписчиков. С начала 2025 года он собрал более 800 миллионов просмотров.

По данным «Детектор медиа», в список попали 10 самых популярных детских YouTube-каналов, причем большая часть — русскоязычные.

Ранее на Украине священники призвали не покупать детям лабубу, назвав куклу игрушкой дьявола. Они раскритиковали поведение этого персонажа в мультфильмах, а также внешний вид куклы, напоминающий демона из-за рогов и клыков.